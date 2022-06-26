Оксана Переможенко В социальных сетях обсудили новость о том, что комика Максима Галкина исключили из списка деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.
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