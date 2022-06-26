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26.06.22==Сеть: «Это его тридцать сребреников!» — нацистская Украина поощрила Галкина

26.06.22==Сеть: «Это его тридцать сребреников!» — нацистская Украина поощрила Галкина

Оксана Переможенко В социальных сетях обсудили новость о том, что комика Максима Галкина исключили из списка деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины.

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