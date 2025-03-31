Изменения в ПДД с 1 апреля: медкомиссии и штрафы до 15 тыс. рублей

С 1 апреля изменяются правила дорожного движения: отменяется автоматическое продление водительских удостоверений, вводятся штрафы до 15 тысяч рублей за несвоевременную замену иностранных прав, уменьшается скидка за быструю оплату штрафов.
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