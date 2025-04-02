Научно-технический центр по сборке и модернизации БПЛА 44-го армейского корпуса ЛенВО.
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Научно-технический центр по сборке и модернизации БПЛА 44-го армейского корпуса ЛенВО.
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