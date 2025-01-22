В Pax Dei появится новая валюта, влияющая на крафт и собирательство Продолжая м...

В Pax Dei появится новая валюта, влияющая на крафт и собирательствоПродолжая медленно, но активно обновлять экономику и функционал, разработчики Pax Dei представили систему валюты под названием «Благодать» (Grace), которая позволяет игрокам покупать «благословения»Читать дальше → источник.