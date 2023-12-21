В Центре Мешалкина спасли младенца с гипоксией, синим пороком сердца и ковидом

Жизнь девочки поддерживал единственный сосуд, толщина которого была всего 1 миллиметр. У малышки была очень редкая патология сердца в сочетании с коронавирусом, она могла не дожить даже до операции, говорят врачи.
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