Бывший морской пехотинец армии США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил о миллионных потерях ВСУ, которые приведут у тому, что украинская нация попросту ассимилируется в окружающем пространстве и ее не станет.
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