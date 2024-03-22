РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Экс-разведчик Риттер: Потери Украины три млн человек и нация скоро просто исчезнет

Экс-разведчик Риттер: Потери Украины три млн человек и нация скоро просто исчезнет

Бывший морской пехотинец армии США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил о миллионных потерях ВСУ, которые приведут у тому, что украинская нация попросту ассимилируется в окружающем пространстве и ее не станет.

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ВД
Вовладар Даров
И это правда!
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