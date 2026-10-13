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Профицит внешней торговли России вырос на 25% до 91,6 млрд долларов за 8 месяцев

Положительное сальдо внешней торговли России по итогам января — августа 2026 года увеличилось примерно на четверть в годовом выражении, составив 91,6 млрд долларов.

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