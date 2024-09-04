Мусор на Улице Зоологическая и Колхозный проспект, поселок ОктябрьскийVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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Мусор на Улице Зоологическая и Колхозный проспект, поселок ОктябрьскийVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.