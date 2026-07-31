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Аргументы недели

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The Atlantic: Трамп отказал Зеленскому в поставке 300 ракет Patriot, а Маск отменил с ним встречу

The Atlantic: Трамп отказал Зеленскому в поставке 300 ракет Patriot, а Маск отменил с ним встречу

Трамп отказал Зеленскому в передаче 300 ракет-перехватчиков Patriot на зиму. Об этом сообщает издание The Atlantic со ссылкой на источники в администрации американского президента.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Привет, нюхатель! А ты что хотел?
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