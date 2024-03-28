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Ливанский эксперт считает, что организаторы теракта в Подмосковье хотели вбить клин между РФ и исламским миром

Ливанский эксперт считает, что организаторы теракта в Подмосковье хотели вбить клин между РФ и исламским миром

Буквально через несколько часов после теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл», который произошел вечером 22 марта, западные СМИ стали распространять информацию о причастности к преступлению боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России*).

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