Замглавы МИД Галузин: России невозможно нанести стратегическое поражение

Попытки Запада нанести стратегическое поражение такой мощной ядерной державе, как Россия, тщетны. Об этом 5 августа заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.
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