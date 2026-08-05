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Замглавы МИД Галузин: России невозможно нанести стратегическое поражение

Замглавы МИД Галузин: России невозможно нанести стратегическое поражение

Попытки Запада нанести стратегическое поражение такой мощной ядерной державе, как Россия, тщетны. Об этом 5 августа заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

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