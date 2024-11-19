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Как в мире отреагировали на решение Байдена позволить Киеву бить вглубь России

Как в мире отреагировали на решение Байдена позволить Киеву бить вглубь России

4232 прочтения Вчера Газета The New York Times 17 ноября со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.

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