В Архангельске сегодня открывается очередной бесплатный каток

1 февраля в 14:00 состоится его открытие на стадионе «Буревестник»В день открытия северян ждёт зрелищное выступление от группы поддержки «Arctic Team», а также уникальная возможность первыми оценить лед и стать участниками мастер-класса от молодежки «Водника».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии