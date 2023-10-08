Брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов защитил чемпионский пояс Bellator. В полуфинале Гран-при в Сан-Диего 25-летний отечественный спортсмен оказался сильнее американца Брента Примуса.
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