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За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

За книгой: фотограф собирает портреты читающих людей со всех концов света

«За чтением» («On Reading») – это текущий проект американского фотожурналиста Стива Маккарри (Steve McCurry), которому принадлежит знаменитый портрет «Афганской девочки», на тот момент 12-летней беженки Шарбат Гулы, сделанный в 1985 году.

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