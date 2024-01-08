В районах Республики Алтай завершилась благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз»

В Республике Алтай подходит к завершению масштабная благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз», организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с ведомственным Общественным советом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии