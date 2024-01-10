В районе Бибирево для отделки новостройки по реновации используют стальные кассеты и ярко-красные панели

Стальные кассеты и панели насыщенного красного оттенка используют для отделки новостройки по программе реновации в Бибирево, общая площадь трехсекционного здания составит порядка 35 тысяч квадратных метров.
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