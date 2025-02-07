«Балтика без России — это иллюзия»

РФ готова ответить на попытки изменить международный статус Финского залива. После избрания президентом США Дональда Трампа мировая политика перешла в стадию повышенной турбулентности, когда всерьез стали обсуждаться, казалось бы, полностью невозможные ранее идеи — от выселения палестинских арабов из Сектора Газа до перехода под юрисдикцию Соединенных Штатов Панамского канала или Гренландии.