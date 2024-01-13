Появились кадры начала пожара на складе в Санкт-Петербурге

Момент начала пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге 13 января попал на видео. В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых один из очевидцев обратил внимание на возгорание надстройки помещения.
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