21 кафе, названия которых довели нас до истерики

Видимо, нельзя просто так придумать название для кафе или ресторана и не попасть впросак. Поэтому в этом посте мы собрали примеры самых нелепых названий кафе, закусочных и прочих заведений общепита, которые вызывают только один вопрос: «О чем думал автор?!» .
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