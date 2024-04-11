МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока

Известия/Дмитрий Коротаев МИД РФ дал россиянам настоятельные рекомендации воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, если только в этом нет крайней необходимости.
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