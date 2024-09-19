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СМИ сообщили о получении израильтянами тысячи ложных сообщений об эвакуации

СМИ сообщили о получении израильтянами тысячи ложных сообщений об эвакуации

В Израиле ведется проверка в отношении властей Ирана, которые подозреваются в причастности к массовой рассылке ложных сообщений жителям еврейского государства о том, что им необходимо экстренно эвакуироваться в убежища.

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