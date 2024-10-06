Жанр коротких историй о нечистой силе — как называется?

Жанр коротких историй о встрече с нечистой силой, колдунами, ведьмами, сверхъестественных событиях, которые рассказчик передает как свой реальный опыт или опыт других людей, в русской фольклористике называют: Все ответы на Большой этнографический диктант 2021 Небылица Небывальщина Видальщина Быличка Небылица и небывальщина (они как видите схожи между собой) рассказывают нам об историях, которые никогда не происходили и заведомо не могли произойти.
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