Жанр коротких историй о нечистой силе — как называется?

Жанр коротких историй о встрече с нечистой силой, колдунами, ведьмами, сверхъестественных событиях, которые рассказчик передает как свой реальный опыт или опыт других людей, в русской фольклористике называют: Все ответы на Большой этнографический диктант 2021 Небылица Небывальщина Видальщина Быличка Небылица и небывальщина (они как видите схожи между собой) рассказывают нам об историях, которые никогда не происходили и заведомо не могли произойти.