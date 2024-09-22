Бывший канцлер Германии рассказал об отказе украинских властей от переговоров в Стамбуле

Бывший канцлер ФРГ Шредер: киевские власти отказались от переговоров в Стамбуле Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал причину, по которой мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле не состоялись, передает Welt.