Бывший канцлер Германии рассказал об отказе украинских властей от переговоров в Стамбуле

Бывший канцлер ФРГ Шредер: киевские власти отказались от переговоров в Стамбуле Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал причину, по которой мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле не состоялись, передает Welt.
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