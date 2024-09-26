Россия всех уделала – на земле и в воздухе

Sergiy Che

"Шапкозакидательство" после ТРЁХ ЛЕТ противостояния всем экономикам самых развитых стран НАТО в условиях боевых действий на фронтах в несколько тыс. км.??!! Я про противостояние в Сирии уж ваще молчу!! Наши хныкалки-пораженцы ухныкать всё и всегда готовы (правда никаких внятных контраргументов, кроме ярлыка "шапкозакидательство" от них никто никогда не слышал... 😉)