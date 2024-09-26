Те, кто внимательно читали недавнюю аналитику на нашем канале, наверное, поняли, что укропам пришел конец.
Россия всех уделала – на земле и в воздухе
Комментарии
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Дима Жигунов
Гладко на бумаге, не забыл ли про овраги?
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2 час.
Sergiy Che
Кто Генриху при их "опупенную дееспособность" рассказал?? Бандероресурсы?? Или такой же диванный военный "экспёрьд"?))
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36 мин.
Sergiy Che
"Шапкозакидательство" после ТРЁХ ЛЕТ противостояния всем экономикам самых развитых стран НАТО в условиях боевых действий на фронтах в несколько тыс. км.??!! Я про противостояние в Сирии уж ваще молчу!! Наши хныкалки-пораженцы ухныкать всё и всегда готовы (правда никаких внятных контраргументов, кроме ярлыка "шапкозакидательство" от них никто никогда не слышал... 😉)
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33 мин.
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