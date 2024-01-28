Ученые выяснили, почему диета с низким содержанием белка во время беременности увеличивает риск рака простаты у потомства

Эксперименты на крысах, проведенные исследователями из Государственного университета Сан-Паулу (São Paulo State University, UNESP) в Бразилии, помогают нам понять, почему потомки женщин, которые недоедали во время беременности, как правило, сталкиваются с более высоким риском рака простаты во взрослом возрасте.