Ученые выяснили, почему диета с низким содержанием белка во время беременности увеличивает риск рака простаты у потомства

Эксперименты на крысах, проведенные исследователями из Государственного университета Сан-Паулу (São Paulo State University, UNESP) в Бразилии, помогают нам понять, почему потомки женщин, которые недоедали во время беременности, как правило, сталкиваются с более высоким риском рака простаты во взрослом возрасте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии