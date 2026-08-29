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Юра Борисов без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ

Юра Борисов без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ

Юра Борисов устроил экстремальный перформанс на ВДНХ. В преддверии выхода фильма «Девятая планета», где он исполнил главную роль, актёр взобрался на стену павильона «Космос», а затем забрался на купол.

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