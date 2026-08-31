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Под Англией нашли супервулкан, который извергался 454 миллиона лет назад

Под Англией нашли супервулкан, который извергался 454 миллиона лет назад

Учёные Британской геологической службы и Университета Осло нашли возможный источник огромного слоя вулканического пепла, который покрывает территории Скандинавии, Прибалтики, Беларуси и Польши.

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