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В СССР автолюбителей выручала пробка-сигнализатор: сейчас никто не поймет, что это за гаджет

В СССР автолюбителей выручала пробка-сигнализатор: сейчас никто не поймет, что это за гаджет

«Пробка-сигнализатор аккумуляторная»!Сегодня эта странная деталь с прозрачным верхом и двумя цветными штырьками вряд ли вызовет ассоциации с автомобилем.

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