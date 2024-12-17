Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе в конце года

Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе в декабре, сообщает PRIMPRESS. В соответствии с производственным календарем на 2024 год, последняя рабочая неделя года будет шестидневной – с 23 по 28 декабря.
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