Тайну страшных прозвищ нового Главкома ВСУ Александра Сырского открыли на Родине предателя Юлия СоколоваНе секрет, что за новым Главкомом ВСУ закрепилось несколько прозвищ, которые могли бы обидеть кого угодно, но только не Александра Сырского.
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