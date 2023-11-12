В Азии рассказали о подставе Байдену от Украины перед встречей с Си Цзиньпином

Провал наступления Украины в ходе военного конфликта с Россией стал «подставой» от Киева президенту США Джо Байдену перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, пишут авторы гонконгского портала Asia Times.
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