Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Морган о Роналду и отказе выходить против «Тоттенхэма»: «Говорили ли Месси выходить на поле, когда до конца 3 минуты, а команда ведет 2:0? А Пеле? А Марадоне?»

Пирс Морган выступил в защиту Криштиану Роналду. В октябре 37-летний форвард «Манчестер Юнайтед» отказался на 90-й минуте выходить на матч с «Тоттенхэмом» (2:0) в АПЛ и показательно ушел в раздевалку.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх