Морган о Роналду и отказе выходить против «Тоттенхэма»: «Говорили ли Месси выходить на поле, когда до конца 3 минуты, а команда ведет 2:0? А Пеле? А Марадоне?»

Пирс Морган выступил в защиту Криштиану Роналду. В октябре 37-летний форвард «Манчестер Юнайтед» отказался на 90-й минуте выходить на матч с «Тоттенхэмом» (2:0) в АПЛ и показательно ушел в раздевалку.
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