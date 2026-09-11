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Смоленск готовится отметить 1163-летие города и 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Смоленск готовится к празднованию 1163-летия города и 83-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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