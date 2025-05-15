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Главу новосибирского минпромторга Гончарова арестовали за превышение полномочий

Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий по делу о закупках.

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