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От аудио к тексту и обратно: как транскрипция и синтез речи меняют работу с контентом

От аудио к тексту и обратно: как транскрипция и синтез речи меняют работу с контентом

В современном мире, где информация потребляется с невероятной скоростью, текст и звук перестали быть антагонистами.

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