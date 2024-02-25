Они еще произносят название этого города на украинский манер — «Авдиивка», — но не могут проигнорировать суть происходящих событий — один из крупнейших бастионов ВСУ на Донбассе, город Авдеевка, был освобожден российскими войсками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии