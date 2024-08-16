Патрушев рассказал о шагах РФ по противодействию США в создании проблем в Арктике

Россия придерживается политики мирного развития Арктического региона, подобные вопросы станут на повестке создаваемого в Морской коллегии Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, сообщил в интервью «Известиям» помощник президента РФ, председатель Морской коллеги Николай Патрушев.
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