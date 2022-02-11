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Илон Маск рассказал об «идиотизме» Tesla: решение об остановке производства оригинальной версии Model X было неверным

Илон Маск рассказал об «идиотизме» Tesla: решение об остановке производства оригинальной версии Model X было неверным

Глава компании Tesla Илон Маск признал, что решение остановить производство оригинальной версии Model X после анонса обновленного автомобиля было в корне неверным Было идиотизмом прекращать производство оригинальной версии Model X в декабре 2020 года, когда спрос на автомобиль всё ещё был очень большим! Илон Маск Он ответил на сообщение Сойера Мерритта, основателя компании Twin Birch, который заявил: «Вот вам критика: выпуск обновленной модели Model X был ужасным, а отсутствие связи с клиентами, которые ждали свой автомобиль год или более и продолжают ждать, разочаровывает.

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