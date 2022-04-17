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Михалков об отъезде Пугачевой и других звезд: Выбор сделан

Михалков об отъезде Пугачевой и других звезд: Выбор сделан

Кинорежиссер прокомментировал отъезд российских звезд из страны. Фото: из открытых источников Российский режиссер Никита Михалков в своем авторском шоу «Бесогон» высказался по поводу недавнего отъезда Аллы Пугачевой и других отечественных звезд.

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