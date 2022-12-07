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Маск уволил юриста Twitter за возможную причастность к скандалу с сыном Байдена

Маск уволил юриста Twitter за возможную причастность к скандалу с сыном Байдена

Американский миллиардер и владелец Twitter (заблокирован в РФ) Илон Маск сообщил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера из-за вероятной причастности к истории с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера.

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