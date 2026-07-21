Паулина Андреева посетила свадьбу младшего брата

Паулина Андреева, которую сейчас подозревают в новом романе, посетила свадьбу своего брата Игоря. 37-летняя актриса присутствовала на регистрации в загсе, а на банкете пошутила про своё сходство с невестой.
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