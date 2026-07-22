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Регион 29

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Архангельские спортсмены привезли четыре золота

Первенства России по гребному слалому прошло в ПодмосковьеПервенства России по гребному слалому прошло в ПодмосковьеПо итогам первенства России по гребному слалому (возрастные категории до 17 и до 15 лет), проходившего в Московской области, спортсмены Архангельской области завоевали четыре награды высшего достоинства.

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