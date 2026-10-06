Осень принесёт «Дарвин»: почему новый грипп может стать настоящим испытанием

Осень 2026 года обещает стать настоящим испытанием для нашего здоровья. Дело в том, что в России ожидается вспышка нового, мутировавшего штамма гриппа — A/Darwin/1454/2025, известного как «Дарвин».
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