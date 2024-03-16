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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Щербакова из танцев на льду: «Очередь в нашей дисциплине действительно есть. Чтобы ее преодолеть, нужна доля удачи и работа»

Дуэт выступает в танцах на льду. – В следующем сезоне вы планируете выступать уже по мастерам? Анна Щербакова: В танцах принято до последнего быть в юниорах, набираться опыта.

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