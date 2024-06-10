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Кабы не было зимы: когда уже Украина «погаснет» и «замёрзнет», и что её ждёт после этого

Кабы не было зимы: когда уже Украина «погаснет» и «замёрзнет», и что её ждёт после этого

Как известно, в нынешнем году 6 июня оказалось вдвойне знаменательной датой: на этот день пришёлся не только 80-летний юбилей высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой, но и первая годовщина самой крупной техногенной катастрофы нынешней войны – разрушения Каховской ГЭС.

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Комментарии
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М
Мария
А Зеленский благополучно отбудет в Лондон, где будет жить долго и счастливо, пополнив список Форбса в первой десятке самых богатых людей планеты.
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2 час.
александр лаптанович
Если доживет!
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1 час.
Natalija Osminina
Сильно подозреваю, что не долетит.
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46 мин.

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