Физиотерапевт Магальяеш призвала встать с постели постепенно

Физиотерапевт Рафаэла Магальяеш в интервью Terra призвала избегать резкого подъема с постели. Она подчеркнула важность постепенного пробуждения, особенно для пожилых, беременных и людей с проблемами с спиной, чтобы не перегружать организм.
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