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Булыкин о дисквалификации Роши и Литвинова: «У нас хороший КДК, делает все грамотно. Надо было еще и рублем их наказать за драку, чтобы в следующий раз подумали 10 раз»

В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Спартаку» со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова.

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