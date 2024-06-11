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Из ВС РФ дезертировали и сбежали на родину не менее 22 граждан Шри-Ланки

Не менее чем двадцать два гражданина Шри-Ланки, участвовавших в боевых действиях в зоне СВО на стороне России, потом дезертировали и улетели домой, сообщил представитель шри-ланкийского минобороны Аллен Хита в интервью для AFP.

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