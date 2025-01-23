Захарова прокомментировала запрет вывешивать флаг ЛГБТ на посольствах США

Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в России), поставил в неловкое положение страны ЕС, чьи посольства все еще демонстрируют такую символику, и контрастирует с политикой ушедшего президента США Джо Байдена, иронично отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующую публикацию в СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии