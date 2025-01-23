Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 507 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Если Вы понимаете русский язык, то могли заметить, что слово "мизинец" (его я заимствовал из комментария Акулова) взя...Обратная сторона ...
  • Светлана Зуева
    Эстонские тормоза на сей раз нажали на скорость....и въехали в лужу вместе с финиками....теперьза налет на российские...«Подлянка» не уда...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Эмма, а бывает война без потерь?Обратная сторона ...

Захарова прокомментировала запрет вывешивать флаг ЛГБТ на посольствах США

Захарова прокомментировала запрет вывешивать флаг ЛГБТ на посольствах США

Запрет на демонстрацию загранучреждениями США негосударственных флагов, в том числе флага ЛГБТ* (признано экстремистским и запрещено в России), поставил в неловкое положение страны ЕС, чьи посольства все еще демонстрируют такую символику, и контрастирует с политикой ушедшего президента США Джо Байдена, иронично отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующую публикацию в СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх